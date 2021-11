Lyon H7 - Lieu Totem Métropole de Lyon H7 – Culture Customer Success : les clés de la réussite par l’équipe de Qonto H7 – Lieu Totem Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

H7 – Lieu Totem, le mercredi 24 novembre à 18:00

Culture Customer Success – Les clés de la réussite par l’équipe de Qonto ———————————————————————— Qonto, néobanque française pour TPE et PME, vient de dépasser la barre des 200 000 clients en Europe et pourrait devenir la start-up la mieux valorisée de la French Tech. Qonto compte plus de 450 collaborateurs, tous préoccupés par la satisfaction client. Les équipes Customer Success répartis sur différentes zones géographiques incarnent cette dynamique au quotidien. **Pendant une heure, venez découvrir les clés de la réussite, les méthodes, les outils par l’équipe Customer Success grâce au témoignage de 4 talents** Tu peux choisir de participer à l’évènement : – En présentiel à H7 – En ligne sur Youtube

Qonto, néobanque française pour TPE et PME, vient de dépasser la barre des 200 000 clients en Europe et pourrait devenir la start-up la mieux valorisée de la French Tech.

2021-11-24T18:00:00 2021-11-24T19:00:00

