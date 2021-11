Lyon H7 - Lieu Totem Métropole de Lyon H7 – Conférence : Et si le numérique révolutionnait aussi le transport des usagers de la santé ? H7 – Lieu Totem Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

H7 – Lieu Totem, le jeudi 18 novembre à 17:00

Et si le numérique révolutionnait aussi le transport des usagers de la santé ? —————————————————————————— ### **À PROPOS DE L’ÉVÉNEMENT** Et si le numérique révolutionnait aussi le transport des usagers de la santé ? Allongement des trajets, diminution des regroupements d’enfants, augmentation des transports en véhicules spécialisés. Le transport sanitaire, outre sa complexité, représente le poste de dépense pour les établissements medico-sociaux. À travers le retour d’expérience de l’outil Nomad, venez découvrir comment le numérique peut optimiser les tournées de ramassage et améliorer la qualité de vie des personnes en situation du handicap. **Pour en parler** : Florian Sodini, Directeur d’Etablissement et Services Médico Social, Christian Vialon, Président de Ressourcial, Renaud Perdrix, Directeur Opérationnel de Ressourcial, Jean-Baptiste Capgras, Maitre de conférence à l’IFROSS, Geovanny Osorio, CEO de Nomad. Inspirez-vous du partage d’expérience de nos intervenants, participez aux discussions, et échangez avec les participants et notre partenaire i-Care LAB à H7. Inscriptions gratuite

H7 – Lieu Totem
70 quai Perrache, 69002, Lyon

2021-11-18T17:00:00 2021-11-18T18:00:00

