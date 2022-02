H7 – 1 verre 1 job H7 – Lieu Totem Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Rencontre des start-up qui recrutent ———————————— Que tu sois étudiant.e, jeune diplômé.e, en reconversion ou à l’écoute d’opportunités professionnelles, viens échanger autour d’un verre avec des startups qui innovent dans l’éducation, la santé, l’alimentation, les médias, l’immobilier et bien d’autres domaines. **CDD, CDI, stages, alternances** : plus de 20 start-up recherchent des talents pour faire grandir leur projet. Comment participer ? ——————– 1) Découvre les offres des startups sur le site H7 : [[https://h-7.eu/1verre1job/](https://h-7.eu/1verre1job/)](https://h-7.eu/1verre1job/) 2) Remplis le formulaire d’inscription 3) Participe à l’événement Rendez-vous à **H7** à **18h30** pour rencontrer les start-up et échanger avec les participants autour d’un verre ? **French Tech One** est partenaire de l’évènement avec **HEAT** et l’**APEC**. Rencontre des start-up qui recrutent ! H7 – Lieu Totem 70 quai Perrache, 69002, Lyon Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon

