H6 Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

H6 Cinéma Le Dunois Beaugency, 3 mars 2022, Beaugency. H6

Cinéma Le Dunois Beaugency, le jeudi 3 mars à 20:30

Le destin de cinq familles se joue à l’hôpital N°6 de Shanghai. A travers leurs histoires croisées se dessine un portrait de la Chine d’aujourd’hui entre culture traditionnelle et modernité. La solidarité, la tendresse et le sens de l’humour permettent aux familles et patients de tenir le cap face aux aléas de la vie.

Tarifs habituel

1h 54min / Documentaire De Ye Ye Par Ye Ye Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T20:30:00 2022-03-03T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Cinéma Le Dunois Beaugency Adresse 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Ville Beaugency lieuville Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Departement Loiret

Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/

H6 Cinéma Le Dunois Beaugency 2022-03-03 was last modified: by H6 Cinéma Le Dunois Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency 3 mars 2022 Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency

Beaugency Loiret