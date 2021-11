H3 visits : Marseille w/ BSLM Kaba, Loucas & Friends Le Molotov, 25 novembre 2021, Marseille.

H3 visits : Marseille w/ BSLM Kaba, Loucas & Friends

Le Molotov, le jeudi 25 novembre à 19:00

SLM accueille le label H3 Records pour une première à Marseille SHOWCASE Venez découvrir le son de H3 Records avec Kaba et son projet : 3.3 MAGNITUDE. Loucas (BSLM), se chargera lui de vous emmener vers de nouveaux horizons dès le début de soirée. DJ SETS Nemoz aka Dany Riri b2b Mendoza Elio OYM H3 Records H3 Records est un label qui réunit deux univers musicaux : le monde du rap et celui de la musique électronique. H3 Records soutient la fête et la création hybride issue de la rencontre d’artistes. L’ère est à la fusion des genres, on crée la musique que l’on aime danser. On invente, sans cloisonner, celle qui pourrait enthousiasmer et réunir des mondes diversifiés. [https://biglink.to/h3records](https://biglink.to/h3records) [https://www.instagram.com/h3.records/](https://www.instagram.com/h3.records/) Kaba / GRENOBLE – PARIS Originaire de Grenoble et basé à Paris, Kaba est un artiste qui sourit à un but simple : créer la musique qu’il aime écouter. Soul, House, G-Funk, Plug, R’n’B… Kaba ne se fixe aucune limite dans sa création. Intuitif et curieux, son rap évolue et se mue au gré de ses découvertes musicales. Il adore collaborer, mélanger ses mots à d’autres langages et les confronter à d’autres rythmes et styles. A travers ses textes se dessinent les deux parts, colorée et sombre, d’un gentleman malicieux. Son premier projet Velvet bleu, dépeignait un décor feutré et des ballades en bord de mer, depuis le siège d’une décapotable ou d’un taxi de nuit solitaire. Sur 3.3 Magnitude, premier projet de son label H3 Records l’artiste change de cap vers un horizon House/UK Garage en invitant Vouiz à le rejoindre. IG [https://www.instagram.com/dottorebangz/](https://www.instagram.com/dottorebangz/) Spotify [https://open.spotify.com/artist/18BCzFFTNty1NeevlaCjuN](https://open.spotify.com/artist/18BCzFFTNty1NeevlaCjuN) Loucas / MARSEILLE Loucas (Multi disque de platine), ça part d’un freestyle en soirée… IG [https://instagram.com/loucas_chenko?utm_medium=copy_link](https://instagram.com/loucas_chenko?utm_medium=copy_link) Spotify [https://open.spotify.com/artist/0HuUES1NdFzkdW5AjHsst9…](https://open.spotify.com/artist/0HuUES1NdFzkdW5AjHsst9…)

5€

♫♫♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T19:00:00 2021-11-25T23:59:00