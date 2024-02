H2Open bar Maison de l’environnement Angers, dimanche 2 juin 2024.

H2Open bar Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 14h00 Maison de l’environnement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Laissez-vous tenter par le menu découverte de l’eau autour d’Angers. Au choix, 4 cocktails à déguster, et autant de sujets de discussions à explorer. Échangez avec nos barmen animateurs sur l’eau et ses multiples facettes. Source de vie, elle déborde parfois ou se fait rare, elle façonne nos paysages, elle les bouscule, elle se déguste et bien d‘autres choses encore … Avec Loire Odyssée.

Maison de l’environnement avenue du lac de Maine, 49000 ANGERS Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 33 60 http://www.angers.fr/mde https://www.facebook.com/MaisonEnvironnementAngers/ Site de sensibilisation du public à l’environnement et au développement durable

©loireodysée