H2O Parapluies fait partie des dernières maisons de fabrication de Parapluies de France. Notre atelier d'art est situé à Crépon dans le Calvados. Depuis notre création, en 1994, nous avons toujours défendu la fabrication française où la main a encore un rôle, une mission ; guider, coudre, couper, former. Nous travaillons jour après jour à faire des parapluies de haute couture comprenant 8 à 40 pièces de tissus, des boutons ou des petits nœuds qui viendront orner votre compagnon. Ces parapluies haut de gamme sont entièrement réalisés à la main et proposés en plusieurs tailles : mini, pliant, long, ½ golf et golf.

Nous avons été labélisé Entreprise du Patrimoine Vivant en août 2021, et tous nos modèles sont garantis à vie.

Nos parapluies sont des produits haut de gamme, qui conviendront parfaitement aux clients exigeants, amateurs de beaux objets, ou à des occasions comme un évènement familiale, un mariage ou un anniversaire. Offrir un parapluie de fabrication Française et garanti à vie, c’est inscrire une relation quelle qu’elle soit dans la durée.

Même si nos modèles sont uniques, H2O Parapluies propose aussi un service sur-mesure, broderie d’initiales, choix du coloris, d’une monture.

H2O Parapluies vous souhaite une bonne pluie !

