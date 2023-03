GRAVURE TOUJOURS H2M Bourg-en-Bresse Catégories d’Évènement: Ain

GRAVURE TOUJOURS H2M, 1 avril 2023, Bourg-en-Bresse. GRAVURE TOUJOURS 1 et 2 avril H2M L’association de graveurs plasticiens « Envers Endroit » regroupent des artistes utilisant un même médium : la gravure.

Celle-ci accueillera les visiteurs dans un lieu d’exposition dédié à la diffusion d’œuvres contemporaines, l’espace d’art contemporain H2M, pour faire découvrir à un large public les différentes techniques de gravures : eau forte, xylogravure, pointe sèche, monotype…

A travers un parcours pédagogique, vous pourrez échanger avec les graveurs lors d’une exposition de leurs travaux, de présentation d’outil, de démonstrations de tirages d’estampes et à travers des supports didactiques.

Lors de ces deux journées, vous découvrirez un monde de poésie graphique, coloré qui stimulera votre curiosité et sublimera votre quotidien ! H2M 5 rue Teynière 01000 BOURG EN BRESSE Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

