Lormont Salle d'exposition du Pôle culturel et sportif du Bois fleuri Gironde, Lormont H-O-H, de Laurent Valera Salle d’exposition du Pôle culturel et sportif du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

H-O-H, de Laurent Valera Salle d’exposition du Pôle culturel et sportif du Bois fleuri, 10 septembre 2021, Lormont. H-O-H, de Laurent Valera

du vendredi 10 septembre au samedi 30 octobre à Salle d’exposition du Pôle culturel et sportif du Bois fleuri

Laurent Valera est un artiste plasticien bordelais. Pluridisciplinaire, il explore de nombreux champs des arts visuels. Son regard d’artiste se concentre quasi exclusivement sur l’élément eau. A la manière d’un archéologue, Laurent Valéra explore l’élément liquide et le questionne pour en faire émerger des réflexions l’amenant à une meilleure compréhension de notre société occidentale. Ses installations, ses peintures et ses vidéos intègrent des problématiques sociétales et environnementales. Son exposition à Lormont s’approche d’un sanctuaire primitif dédié à l’eau et plus particulièrement aux interconnections dynamiques et vivantes qu’elle génère. **Vernissage le samedi 11 septembre à 18h**, et **lecture d’œuvre le samedi 18 septembre à 15h **dans le cadre de l’ouverture de la saison culturelle 2021-2022. **+ d’info :** [laurentvalera.com](https://www.laurentvalera.com/) **Présentation des œuvres de l’artiste Laurent Valera pour l’exposition “Bordeaux-les-bains” – 2021** [https://youtu.be/rnsQj5OyJRM](https://youtu.be/rnsQj5OyJRM)

Entrée libre aux horaires de la salle d’exposition

EXPOSITION d’art contemporain. Salle d’exposition du Pôle culturel et sportif du Bois fleuri Rue Lavergne 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T17:00:00 2021-09-10T19:00:00;2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T12:30:00;2021-09-11T13:30:00 2021-09-11T17:00:00;2021-09-14T15:00:00 2021-09-14T19:00:00;2021-09-15T10:00:00 2021-09-15T12:30:00;2021-09-15T15:00:00 2021-09-15T19:00:00;2021-09-17T15:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-21T15:00:00 2021-09-21T19:00:00;2021-09-22T10:00:00 2021-09-22T12:30:00;2021-09-22T15:00:00 2021-09-22T19:00:00;2021-09-24T15:00:00 2021-09-24T19:00:00;2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T12:30:00;2021-09-25T13:30:00 2021-09-25T17:00:00;2021-09-28T15:00:00 2021-09-28T19:00:00;2021-09-29T10:00:00 2021-09-29T12:30:00;2021-09-29T15:00:00 2021-09-29T19:00:00;2021-10-01T15:00:00 2021-10-01T19:00:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T12:30:00;2021-10-02T13:30:00 2021-10-02T17:00:00;2021-10-05T15:00:00 2021-10-05T19:00:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T12:30:00;2021-10-06T15:00:00 2021-10-06T19:00:00;2021-10-08T15:00:00 2021-10-08T19:00:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T12:30:00;2021-10-09T13:30:00 2021-10-09T17:00:00;2021-10-12T15:00:00 2021-10-12T19:00:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T12:30:00;2021-10-13T15:00:00 2021-10-13T19:00:00;2021-10-15T15:00:00 2021-10-15T19:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:30:00;2021-10-16T13:30:00 2021-10-16T17:00:00;2021-10-19T15:00:00 2021-10-19T19:00:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T12:30:00;2021-10-20T15:00:00 2021-10-20T19:00:00;2021-10-22T15:00:00 2021-10-22T19:00:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T12:30:00;2021-10-23T13:30:00 2021-10-23T17:00:00;2021-10-26T15:00:00 2021-10-26T19:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T12:30:00;2021-10-27T15:00:00 2021-10-27T19:00:00;2021-10-29T15:00:00 2021-10-29T19:00:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Salle d'exposition du Pôle culturel et sportif du Bois fleuri Adresse Rue Lavergne 33310 Lormont Ville Lormont lieuville Salle d'exposition du Pôle culturel et sportif du Bois fleuri Lormont