Marseille Beer District Bouches-du-Rhône, Marseille H-DOLCE Beer District Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

H-DOLCE Beer District, 3 septembre 2021, Marseille. H-DOLCE

Beer District, le vendredi 3 septembre à 20:30

A l’occasion de la sortie de son album notre cher H-DOLCE nous fait l’honneur d’un concert exclusif au Beer District Marseille ! La première partie sera assurée par AL-DAW. Ça va rapper fort !

Entrée libre

♫♫♫ Beer District 4 Rue de la République 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T20:30:00 2021-09-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Beer District Adresse 4 Rue de la République 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Beer District Marseille