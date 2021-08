Toulouse Salle Nougaro Haute-Garonne, Toulouse H Burns and The Stranger Quartet Salle Nougaro Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

H Burns and The Stranger Quartet Salle Nougaro, 11 janvier 2022, Toulouse. H Burns and The Stranger Quartet

Salle Nougaro, le mardi 11 janvier 2022 à 20:30

### Folk / Hommage à Leonard Cohen Si je savais d’où viennent les bonnes chansons, j’irais là-bas plus souvent. Leonard Cohen, qui se plaisait à répéter ces mots, nous a quittés le 7 novembre 2016 à l’âge de 82 ans. Son héritage artistique est immense, sa place dans l’histoire de la musique folk l’est tout autant. L’idée de transmission est très forte quand on est musicien, de rendre ce qu’on nous a donné. Transmettre le flambeau à la jeune génération tout en ravivant la mémoire de ceux qui ont grandi avec Leonard Cohen, voilà la nouvelle aspiration d’H-Burns. Avec cette aventure souhaitée par H-Burns, vous serez plongés dans une époque et une vie qui valent la peine d’être contées, suivant ainsi le principe de la tradition orale et de la transmission du patrimoine culturel. ### Plus d’infos [Site de la Salle Nougaro ](http://sallenougaro.com/spip.php?article417) ![]() ### Infos pratiques Mardi 11 janvier à 20h30

De 17€ à 19€

Culture Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2022-01-11T20:30:00 2022-01-11T22:30:00

Catégories d'évènement: Haute-Garonne, Toulouse
Lieu Salle Nougaro
Adresse 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France
Ville Toulouse