H A Z E (and friends) aux Disquaires Les Disquaires Paris, samedi 30 mars 2024.

Le samedi 30 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

PAF : 5 euros

H A Z E, c’est un « nouvel univers musical » entre rock et pop !

H A Z E est une auteure, compositrice et interprète londonienne qui mêle des influences rock à des sonorités autant électro que cinématiques. Avec son ancien groupe, H A Z E a foulé les planches de scènes de renom de la capitale anglaise telles que Notting Hill Arts Club, 229 et O2 Islington. C’est lors de son retour à Paris qu’elle sort son premier EP, Future/Past. Diplômée du British Institute of Modern Music de Londres, c’est désormais dans sa France natale qu’elle souhaite développer et faire évoluer sa musique. Selon Indiechronique, l’artiste « propose une véritable aventure où la créativité artistique est au même rendez-vous que la qualité musicale. »

– Style: POP/ROCK

– Liens sociaux (Spotify, Youtube, Insta…):

https://linktr.ee/hazesmth

A très bientôt!

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.eventbrite.fr/e/billets-h-a-z-e-and-friends-x-les-disquaires-797763571317

H A Z E (and friends)