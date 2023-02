Gystere zodiaque block party New Morning Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Gystere zodiaque block party New Morning, 17 février 2023, Paris. Le vendredi 17 février 2023

de 20h00 à 00h00

. payant Tarif New Morning : 12 EUR

L’artiste GYSTERE vous donne rendez-vous pour la 3ème d’une série de Zodiac Party mensuelles au New Morning, en continuant avec celle du VERSEAU. C’est en tant que DJ que vous retrouverez GYSTERE aka DJ GYGY accompagné de quelques Verseau fameux. Au programme : musique 100% Verseau, surprises, open mic et jam, blind tests, stands… Entrée GRATUITE pour les Verseau*, line up surprise et musique 100% VERSEAU ! (Bob Marley, Dr Dre, D’Angelo, Djavan, Alicia Keys, …) Musicien et réalisateur afro-futuriste, Gystere dévoile une version deluxe de son premier album sorti en 2020. « A Little Story & Another Story » intègre 9 morceaux inédits sous forme de suite musicale, où on voit notamment Gystere épaulé par l’incroyable Esperanza Spalding qui vient prêter sa voix sur plusieurs titres. Entre fusion R&B et rock progressif aux accents afrobrésiliens, Gystere garde les manettes de son éternel vaisseau, vecteur de messages anti-racistes et anti-sexistes. New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20230217-5680-gystere-zodiaque-block-party.html https://www.facebook.com/events/643000414293222/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/643000414293222/?ref=newsfeed https://www.newmorning.com/20230217-5680-gystere-zodiaque-block-party.html

Gystere Zodiaque Block Party

