Gystere + DJ Pharoah Trempolino – La Fabrique Ile de Nantes, 26 août 2021-26 août 2021, Nantes.

2021-08-26

Horaire : 19:00 00:00

Gratuit : oui

Voici une première collaboration qui nous fait particulièrement plaisir ! Trempo et les Rendez-vous de l’Erdre s’associent pour proposer, au sein du festival, une soirée exceptionnelle avec la figure montante au funk débridé et psychédélique Gystere, qui sera accompagné de son live band au grand complet. Cerise sur le gâteau, c’est DJ Pharoah, le maître des platines funk à Nantes, qui clôturera cette soirée. Gystere – Live – Afro Funk Psyché Pop Enfant des années 1980, nourri aux dessins animés japonais du Club Dorothée, l’artiste protéiforme Gystère a créé un véritable concept multimédia. Entre ses fausses émissions télé délirantes à l’esthétique VHS, ses clips à la saveur vintage et son groupe vêtu de tenues extravagantes que ne renieraient pas Sun Ra ou Funkadelic/Parliament, Gystere a bâti un univers cohérent dont le fil conducteur est sa musique ! Du funk joué par un groupe cosmique et cosmopolite (venu de pays aussi divers que Madagascar, Haïti, Ghana, Cameroun et Brésil) qui tire vers le jazz et le progressif, empli de clins d’oeil esthétiques aux 80’s (keytar, basses slappées), dans lequel Gystere se révèle en tant que chanteur R&B romantique aux textes féministes.DJ Pharoah – DJ set – Funk Disco DJ résident de la célèbre soirée Funky Saturday depuis 1998 à Nantes, Pharoah propage son funk irrésistiblement dansant sur la scène groove en France, en Europe et plus loin encore. Sa solide réputation de digger de vinyls l’amène à jouer dans de prestigieux festivals comme le Montreux Jazz en aftershow de Prince. Co-produit par Les Rendez-vous de l’Erdre et Trempo.

Trempolino – La Fabrique Ile de Nantes 6 Boulevard Léon Bureau Île de Nantes Nantes