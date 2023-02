GYSTERE LA CAVE, 10 février 2023, ARGENTEUIL.

GYSTERE LA CAVE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:30 (2023-02-10 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

LA CAVE (1-L-R-20-7179/2-L-R-20-7196/ 3-L-R-20-7161) présente ce spectacle Avec son Live Gang, Gystère propage de véritables tubes intemporels, alliant groove subtil, écriture à tiroirs et psychédélisme exacerbé, sous un thème afro-futuriste qui renvoie au jazz-funk vaudou des années 70. Une explosion pop, où harmonies vocales et suites d’accords acrobatiques s’entrechoquent, vecteurs de messages antiracistes et antisexistes. Ovni en approche ! Accès PMR : 01 34 23 58 00

LA CAVE ARGENTEUIL 107, rue P.V. Couturier Val-d’Oise

