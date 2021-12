Gypsy Jazz Forever avec le César Swing Quintet – Les Jeudis du Jazz Marseille 11e Arrondissement, 24 février 2022, Marseille 11e Arrondissement.

Gypsy Jazz Forever avec le César Swing Quintet – Les Jeudis du Jazz La Buzine – Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement

2022-02-24 20:45:00 20:45:00 – 2022-02-24 La Buzine – Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine

Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 11e Arrondissement

Après avoir partagé la scène avec les plus grands noms du jazz manouche : Stochelo Rosenberg, Florin Niculescu, Sylvain Luc, Angelo Debarre, Louis Winsberg… Loïs Cœurdeuil crée en 1999 sa propre formation, « César Swing », et c’est le début d’une longue histoire d’amour…



Aujourd’hui, il est sans conteste l’un des meilleurs guitaristes solistes de la région Sud interprétant ce style de jazz. Ainsi, depuis plus de 20 ans, il joue une musique manouche en perpétuelle évolution, tout en respectant les couleurs et les codes d’origine du style initié par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli.



Entouré des talentueux musiciens de son quintet (violon – accordéon – contrebasse et guitare rythmique), Loïs Cœurdeuil viendra offrir au public du Château de La Buzine son swing efficace et dynamique. Dans une attitude relâchée, avec une technique parfaite mise au service de la musique et du partage, il nous proposera quelques perles oubliées de Django Reinhardt et de Stéphane Grappelli et remodèlera les incontournables standards : Minor Swing, Troublant Boléro, Mabel. Un retour aux sources, mais avec quelle fraîcheur !



Au fil du concert, le swing du quintet se pare de multiples couleurs où la liberté d’improvisation est soulignée par le caractère gaufré des arrangements.​ Des solos éblouissants : les musiciens s’écoutent, se répondent dans une complicité évidente !​ Ils sont inspirés et nous livrent un concert grandiose de virtuosité, à la fois intimiste et très proche du public :



Un jazz manouche émouvant, intelligent, joyeux et rebelle, riche autant de talent que de générosité !





Avec Loïs Cœurdeuil, guitare solo / Rémy Grégoraci, guitare rythmique / Bastien Ribot, violon / Jo Labita, accordéon / Sam Favreau, contrebasse.

Les amateurs de jazz traditionnel ont désormais leur rendez-vous mensuel au Château de la Buzine : Les Jeudis du Jazz.

Un jazz manouche émouvant, intelligent, joyeux et rebelle, riche autant de talent que de générosité !

http://labuzine.com/fr

Après avoir partagé la scène avec les plus grands noms du jazz manouche : Stochelo Rosenberg, Florin Niculescu, Sylvain Luc, Angelo Debarre, Louis Winsberg… Loïs Cœurdeuil crée en 1999 sa propre formation, « César Swing », et c’est le début d’une longue histoire d’amour…



Aujourd’hui, il est sans conteste l’un des meilleurs guitaristes solistes de la région Sud interprétant ce style de jazz. Ainsi, depuis plus de 20 ans, il joue une musique manouche en perpétuelle évolution, tout en respectant les couleurs et les codes d’origine du style initié par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli.



Entouré des talentueux musiciens de son quintet (violon – accordéon – contrebasse et guitare rythmique), Loïs Cœurdeuil viendra offrir au public du Château de La Buzine son swing efficace et dynamique. Dans une attitude relâchée, avec une technique parfaite mise au service de la musique et du partage, il nous proposera quelques perles oubliées de Django Reinhardt et de Stéphane Grappelli et remodèlera les incontournables standards : Minor Swing, Troublant Boléro, Mabel. Un retour aux sources, mais avec quelle fraîcheur !



Au fil du concert, le swing du quintet se pare de multiples couleurs où la liberté d’improvisation est soulignée par le caractère gaufré des arrangements.​ Des solos éblouissants : les musiciens s’écoutent, se répondent dans une complicité évidente !​ Ils sont inspirés et nous livrent un concert grandiose de virtuosité, à la fois intimiste et très proche du public :



Un jazz manouche émouvant, intelligent, joyeux et rebelle, riche autant de talent que de générosité !





Avec Loïs Cœurdeuil, guitare solo / Rémy Grégoraci, guitare rythmique / Bastien Ribot, violon / Jo Labita, accordéon / Sam Favreau, contrebasse.

La Buzine – Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-12-14 par