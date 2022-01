Gypsy Jazz Forever avec le BASILIC SWING SEXTET château de la Buzine, 24 février 2022, Marseille.

Gypsy Jazz Forever avec le BASILIC SWING SEXTET

château de la Buzine, le jeudi 24 février à 20:45

Fleuron de la nouvelle scène jazz marseillaise en pleine ébullition, « Basilic Swing » est un groupe de jazz manouche et de musique tzigane qui démontre avec talent et virtuosité que l’on peut faire du neuf avec du vieux. Ce sextet (deux guitares, une contrebasse, un violon, une clarinette et un accordéon) puise principalement son inspiration aux sources du jazz manouche, mélange de swing américain, de musiques traditionnelles d’Europe de l’Est et de musette français. Il joue les grands standards que Django REINHARDT et Stéphane GRAPPELLI ont immortalisés avec le Hot Club de France, tout en y associant l’entrain et la légèreté, et parfois même la nostalgie, des musiques klezmer et tzigane. L’énergie musicale dont font preuve les musiciens est empreinte d’émotion mais cela ne les empêche nullement de communiquer leur joie de vivre au public en créant une ambiance diablement festive ! Harmonie et rythmes de la contrebasse et des deux guitares aux sonorités éclatantes, envolées du violon, variations de la clarinette et de l’accordéon sont autant d’invitations à un voyage dans l’espace et le temps. Un concert qui vous fera rêver ! Avec David Bergeron : contrebasse – Benjamin Marciano : guitare – Pierre Zeinstra : guitare – Frédéric Ladame : violon – Sylvain Congès : clarinette – en Guest Star Simon Sieger : accordéon Tarifs : Normal : 22€/pers. – Groupe de +10 pers. : 18€/pers. Réservation disponible Possibilité de diner au restaurant du château avant le concert : Réservation conseillée au 04 91 27 01 04) – PASSE VACCINAL & PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES –

22€

♫JAZZ MANOUCHE♫

château de la Buzine 56, traverse de la buzine 13011 Marseille Marseille Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T20:45:00 2022-02-24T23:00:00