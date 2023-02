Gypsy Flamenca Théâtre Cravey, 26 février 2023, La Teste-de-Buch .

Gypsy Flamenca

Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch Gironde

2023-02-26 16:00:00 – 2023-02-26 17:30:00

Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore

La Teste-de-Buch

Gironde

27 27 EUR Gypsy Flamenca rend hommage à la culture gitane, tzigane, manouche, à toutes les musiques des gens du voyage. C’est un concert intemporel, entre tradition et modernité, danse, chant, musique, joie et douleur. Gypsy Flamenca est conduit par la madone des Gitans, Negrita.

Elle est l’emblème de la femme gitane moderne, qui s’est battue pour son indépendance et sa liberté… au prix de son intégrité physique.

Ils se sont produits sur la plupart des grandes scènes européennes. Le timbre de voix haut perché de Tchoune et la voix grave de Negrita se complètent.

Leur énergie communicative, leur grande précision rythmique et d’improvisation font des étincelles partout où ils passent.

Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch

