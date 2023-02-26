GYPSY FLAMENCA Danses / Chants / Musiques THEATRE PIERRE CRAVEY LA TESTE DE BUCH
GYPSY FLAMENCA Danses / Chants / Musiques THEATRE PIERRE CRAVEY, 26 février 2023, LA TESTE DE BUCH.
GYPSY FLAMENCA Danses / Chants / Musiques THEATRE PIERRE CRAVEY. Un spectacle à la date du 2023-02-26 à 16:00 (2023-02-26 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.
LA VILLE DE LA TESTE DE BUCH (1-1081969 / 2-1081970 / 3-1081971) présente : ce spectacle. N° téléphone accès PMR : 0977348704
THEATRE PIERRE CRAVEY LA TESTE DE BUCH RUE GILBERT SORE Gironde
LA VILLE DE LA TESTE DE BUCH (1-1081969 / 2-1081970 / 3-1081971) présente : ce spectacle.
N° téléphone accès PMR : 0977348704.33.0 EUR33.0.