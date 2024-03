GYÖRGY LIGETI ET BÉLA BARTÓK Auditorium du Conservatoire de Lille Lille, samedi 6 avril 2024.

GYÖRGY LIGETI ET BÉLA BARTÓK MUSIQUE HONGROISE Samedi 6 avril, 16h30 Auditorium du Conservatoire de Lille Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T16:30:00+02:00 – 2024-04-06T17:15:00+02:00

Fin : 2024-04-06T16:30:00+02:00 – 2024-04-06T17:15:00+02:00

Quatre concerts autour de Béla Bartók (1881 – 1945), le plus grand compositeur hongrois selon György Ligeti, dont des oeuvres seront également interprétées, tout au long d’un week-end consacré à la musique hongroise du 20ème siècle.

Par les élèves et les professeurs du Conservatoire de Lille et la participation des étudiants de l’École Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France- Lille (ESMD).

Au programme : les compositeurs Béla Bartók, György Ligeti, György Kurtag, Zoltan Kodaly

Un conférence sur les musiques hongroises animée par Denis SIMANDY est également proposée le dimanche.

—

Samedi 06 avril 2024

– 14h30 – 52 minutes

– 16h30 – 51 minutes

– 18h30 – 60 minutes

—

Dimanche 07 avril 2024

– 14h00 – CONFÉRENCE

– 16h00 – 57 minutes

—

Entrée gratuite mais réservation obligatoire sur conservatoire.lille.fr

/ ! Merci de bien sélectionner la date et l’horaire de la représentation à laquelle vous souhaitez assister, car il y a 4 concerts différents et 1 conférence.

Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://conservatoire.lille.fr/agenda-et-reservation »}]