Animations de la Semaine Bleue Gynmase Retournac, 7 octobre 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

A l’occasion de la Semaine Bleue, la Mairie de Retournac organise une journée dédiée aux retraités et personnes âgées..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Gynmase Rue Jean Aby

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



To mark Semaine Bleue, Retournac town council is organizing a day dedicated to retirees and senior citizens.

Con motivo de la Semana Azul, el Ayuntamiento de Retournac organiza una jornada dedicada a los jubilados y las personas mayores.

Anlässlich der Blauen Woche organisiert das Rathaus von Retournac einen Tag, der den Rentnern und älteren Menschen gewidmet ist.

