Gymnastique sur la plage Dinard, 16 août 2021-16 août 2021, Dinard. Gymnastique sur la plage 2021-08-16 09:30:00 – 2021-08-16 10:30:00 Promenade des Alliés Plage de l’Écluse

Dinard Ille-et-Vilaine Activité gymnastique gratuite et tout public. Renseignements et inscriptions au Bureau Animations Plages : 02 99 46 56 03 Toutes les dates en août : Lundi 2 août 2021

Vendredi 6 août 2021

Lundi 9 août 2021

Vendredi 13 août 2021

Lundi 16 août 2021

Vendredi 20 août 2021

Lundi 23 août 2021

