Gymnastique Rythmique – stage des vacances d’automne Gymnase Suzanne Berlioux Paris, 23 octobre 2023, Paris.

Du lundi 23 octobre 2023 au mercredi 25 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi

de 09h00 à 12h00

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. Jusqu’à 15 ans. payant

Tarif : 40 euros

Viens découvrir et pratiquer la gymnastique rythmique.

Stage Loisirs des vacances Toussaint pour découvrir et pratiquer la GR, un sport qui allie souplesse, danse et manipulation d’engins tels que le ballon, la corde, les massues, le cerceau et le ruban

Du 23 au 25 octobre de 9h à 12h au gymnase S. Berlioux – Forum des Halles

Groupe 1 : enfants de 6 à 9 ans

Groupe 2 : jeunes de 10 à 15 ans

Gymnase Suzanne Berlioux 117 rue Rambuteau 75001 Paris

Contact : info@grspariscentre.fr https://www.facebook.com/grspariscentre https://www.helloasso.com/associations/grs-paris-centre/evenements/stage-loisirs-toussaint-2023

GRS Paris centre