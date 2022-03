GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. Championnat Régional par équipes Palais des Sports Robert BERTANO Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. Championnat Régional par équipes Palais des Sports Robert BERTANO, 24 avril 2022, Martigues. GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. Championnat Régional par équipes

Palais des Sports Robert BERTANO, le dimanche 24 avril à 09:00

Entrée payante : 4 € (journée) – Gratuit jusqu’à 12 ans et pour les licenciés

SLC Gymnastique Rythmique organise le Championnat Régional par équipes, niveau National (sélectif pour le championnat de France les 28 et 29 mai 2022 à Calais) ou niveau Régional, de 8 à 30 ans. Palais des Sports Robert BERTANO Avenue Urdy Milou Martigues Bouches-du-Rhône

2022-04-24T09:00:00 2022-04-24T19:00:00

