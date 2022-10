Gymnastique & Pot’ tout rose Monchaux-Soreng Monchaux-Soreng Catégories d’évènement: Monchaux-Soreng

Seine-Maritime

Gymnastique & Pot’ tout rose Monchaux-Soreng, 17 octobre 2022, Monchaux-Soreng. Gymnastique & Pot’ tout rose

Salle des fêtes Monchaux-Soreng Seine-Maritime Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle

2022-10-17 19:30:00 – 2022-10-17 Monchaux-Soreng

Seine-Maritime Monchaux-Soreng Gymnastique et Pot tout Rose à Monchaux-Soreng

Proposée par la Municipalité en partenariat avec le club de Gymnastique

En faveur de la lutte contre le cancer du sein.

18h – 19h15 – Séance à la salle des fêtes puis pot tout rose offert après la séance par la municipalité

Infos : 02 35 93 92 96 Gymnastique et Pot tout Rose à Monchaux-Soreng

Proposée par la Municipalité en partenariat avec le club de Gymnastique

En faveur de la lutte contre le cancer du sein.

18h – 19h15 – Séance à la salle des fêtes puis pot tout rose offert après la… +33 2 35 93 92 96 Monchaux-Soreng

dernière mise à jour : 2022-10-11 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle

Détails Catégories d’évènement: Monchaux-Soreng, Seine-Maritime Autres Lieu Monchaux-Soreng Adresse Salle des fêtes Monchaux-Soreng Seine-Maritime Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle Ville Monchaux-Soreng lieuville Monchaux-Soreng Departement Seine-Maritime

Gymnastique & Pot’ tout rose Monchaux-Soreng 2022-10-17 was last modified: by Gymnastique & Pot’ tout rose Monchaux-Soreng Monchaux-Soreng 17 octobre 2022 Monchaux-Soreng Salle des fêtes Monchaux-Soreng Seine-Maritime Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle seine-maritime

Monchaux-Soreng Seine-Maritime