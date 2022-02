Gymnastique : Match de TOP 12 Colomiers-Rouen Mairie de Colomiers, 26 mars 2022, Colomiers.

Gymnastique : Match de TOP 12 Colomiers-Rouen

Mairie de Colomiers, le samedi 26 mars à 16:00

L’Etoile Gymnique de Colomiers est heureuse de partager avec vous ce moment fort du club : accueillir à domicile un nouveau match de Top 12. Et quelle affiche ! Colomiers reçoit le club de Rouen. Les 2 clubs auront à cœur de tout donner pour s’assurer le maintien au plus niveau. Cette place en équipe s’inscrit dans une remarquable épopée puisque le club est passé de la DN2 à la DN1 puis au top 12 en 3 ans, consacrant le travail réalisé par notre pool de gymnastes performance et la pertinence, la complémentarité et l’opiniâtreté de nos deux entraîneurs, Marion Etcheberry et Pauline Venouil. Le club vous attend nombreux pour encourager et partager ce moment de fête. Ouverture des portes à 15h30 Tarifs : 10€, 8€ pour les licenciés FFG, 5€ pour les licenciés EGC, gratuit pour les moins de 12 ans Billetterie en ligne : [http://bit.ly/egc_rouen](http://bit.ly/egc_rouen) > Infos : Etoile Gymnique Colomiers > [egc-usc@wanadoo.fr](mailto:egc-usc@wanadoo.fr) > Tél : 05 61 15 43 73 Horaires ——– 16h-18h30 **Détails sur le lieu**: Maison des Activités Gymniques

Maison des Activités Gymniques

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T16:00:00 2022-03-26T18:30:00