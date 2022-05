Gymnasiade 2022 : le village des partenaires Deauville, 16 mai 2022, Deauville.

2022-05-16 16:00:00 – 2022-05-16 21:00:00 Deauville Avenue de la République

Deauville Calvados

La ville de Deauville accueille un village grand public, installé sur le parking des lais de mer avec des animations organisées toute la semaine en fin de journée. Compétition internationale du sport scolaire, les School Summer Games ou Gymnasiade s’apparentent à des Jeux Olympiques. Elle se déroule tous les deux ans ; réunit les meilleurs sportifs collégiens et lycéens de 15 à 18 ans en provenance des cinq continents ; combine épreuves sportives en lien avec les valeurs de l’olympisme et programme culturel et éducatif. nEn 2022, l’ International School Sport Federation (ISF), comité organisateur de cet événement a choisi la Normandie comme lieu d’accueil. Neuf villes et dix-neuf équipements sportifs ont été sélectionnés pour l’expérience sportive fantastique qu’ils permettront de faire vivre à la jeunesse du monde.

+33 2 31 14 02 02 https://www.unss.org/normandie2022

