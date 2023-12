Jeux Fluo Gymnases Montbauron Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Jeux Fluo Gymnases Montbauron Versailles, 4 janvier 2024 17:00, Versailles. Jeux Fluo Jeudi 4 janvier 2024, 18h00 Gymnases Montbauron Seconde édition pour cette soirée fluo dont le thème sera évidemment autour des Jeux Olympiques. Plusieurs sports seront proposés : Badminton, BMX, tennis de Table, rugby, handi sport et escalade. L’évenement est ouvert aux familles mais destiné en priorité aux 11/17 ans. Si ces derniers souhaitent venir seuls, une autorisation parentale devra être remplie (voir QR code poru plus d’information. Gymnases Montbauron 17, rue Jacques Boyceau – 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France https://www.versailles.fr/ma-ville/sport-et-loisirs/equipements-sportifs/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Heure : 17:00
Catégories d'Évènement: Versailles, Yvelines
Code postal 78000
Lieu Gymnases Montbauron
Adresse 17, rue Jacques Boyceau - 78000 Versailles
Ville Versailles
Departement Yvelines

Gymnases Montbauron Versailles Yvelines