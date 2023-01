Coupe de France de Danses Latines et Standards Gymnases Montbauron Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Coupe de France de Danses Latines et Standards Gymnases Montbauron, 4 mars 2023, Versailles. Coupe de France de Danses Latines et Standards Samedi 4 mars, 10h00 Gymnases Montbauron

Gradins : 16 €* / Tables : 25 €* (*réductions pour les licenciés FFDanse)

Le Comité de Danse des Yvelines vous propose de venir admirer les meilleurs couples français qui participeront à la Coupe de France de Danse Latines et Standards. Gymnases Montbauron 17, rue Jacques Boyceau – 78000 Versailles Montreuil Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

https://www.versailles.fr/ma-ville/sport-et-loisirs/equipements-sportifs/ Des couples de tous les âges s’affronteront lors de cette épreuve obligatoire dans le parcours de qualification vers les championnats de France.

Cha-cha-cha, Valse, Samba, Tango, Paso-doble, Foxtrot, Jive… N’hésitez pas à venir découvrir le sport qui a inspiré la célèbre émission « Danse avec les stars ».

