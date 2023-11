Compétition régionale Haut De France d’escrime. Gymnase Yves Carlier Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Compétition régionale Haut De France d’escrime. Gymnase Yves Carlier Senlis, 10 février 2024, Senlis. Compétition régionale Haut De France d’escrime. 10 et 11 février 2024 Gymnase Yves Carlier Samedi 10 février : à partir de 13h30 : Circuit HDF M13 Mixte Equipes au Fleuret Open à partir de 14h30: Challenge Ville de Senlis M11 HD Fleuret en individuel

à partir de 15h00: Challenge Ville de Senlis M9 HD Fleuret en individuel Dimanche 11 février : à partir de 9h30: Circuit HDF Fleuret Individuel M15 Hommes

à partir de 10h00: Circuit HDF Fleuret Individuel M15 Dames

à partir de 11h30 Circuit HDF Fleuret Individuel Hommes

à partir de 12h30 Circuit HDF Fleuret Individuel Dames

à partir de 13h30 Challenge « Ville de Senlis Epée » Sénior HD Open – Auto arbitrage. Gymnase Yves Carlier Rue Yves Carlier, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-10T13:30:00+01:00 – 2024-02-10T16:00:00+01:00

2024-02-11T09:30:00+01:00 – 2024-02-11T14:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Gymnase Yves Carlier Adresse Rue Yves Carlier, 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Gymnase Yves Carlier Senlis latitude longitude 49.210723;2.581557

Gymnase Yves Carlier Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/