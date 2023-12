le S2B soutient le Téléthon Gymnase Yves Carlier Senlis, 9 décembre 2023 15:00, Senlis.

le S2B soutient le Téléthon Samedi 9 décembre, 16h00 Gymnase Yves Carlier Tous les fonds seront reversés au Téléthon , 2€ l’entrée

Le SenlisBasketBall soutient le Téléthon et organise un évènement sportif!

Venez pratiquer le Basketball au Gymnase Yves Carlier ; et suivre deux matchs officiels de nos équipes .

Match de nos U15Filles à 16h / Tournoi de 3Vs3 ouvert aux plus jeunes de 17h30 à 19h30 / Match de nos séniors A à 20h30 / Tournoi de 3Vs3 pour adolescents et adultes à partir de 22h30.

Concours de shoots longue distance

Buvette

Gymnase Yves Carlier Rue Yves Carlier, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T16:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:59:00+01:00

Basketball Téléthon

S2b