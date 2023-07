RUN 2 K Gymnase Yves Carlier Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis RUN 2 K Gymnase Yves Carlier Senlis, 22 septembre 2023, Senlis. RUN 2 K Vendredi 22 septembre, 18h00 Gymnase Yves Carlier Entrée libre Senlis-Athlé et son groupe de coureur hors stade s’associent à la FFA pour vous proposer une animation autour de la course à pied. Gymnase Yves Carlier Rue Yves Carlier, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T18:00:00+02:00 – 2023-09-22T20:30:00+02:00

2023-09-22T18:00:00+02:00 – 2023-09-22T20:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Gymnase Yves Carlier Adresse Rue Yves Carlier, 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Age min 18 Age max 78 Lieu Ville Gymnase Yves Carlier Senlis

Gymnase Yves Carlier Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/