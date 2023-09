Marché de Noël à Wassy Gymnase Wassy, 25 novembre 2023, Wassy.

Marché de Noël à Wassy 25 et 26 novembre Gymnase Entrée libre

Rendez-vous les 25 et 26 novembre, pour découvrir 80 exposants, le savoir faire des créateurs et les produits de terroir, dans une ambiance festive et conviviale.

Animations pour les enfants, présence du Père Noël

Gymnases chauffés

Organisé par le Comité d’Animation

Gymnase Rue de la Madeleine, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00

2023-11-26T10:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

marché Noël

Adobe stock