SPECTACLE ARABESQUE – DANSE, TWIRLING, GYM Gymnase Volmerange-les-Mines, 11 juin 2023, Volmerange-les-Mines.

Volmerange-les-Mines,Moselle

Venez assister au spectacle de fin d’année de l’association Arabesque et soutenir les cours de danse, de twirling et de gym.

L’entrée vous offre un ticket de tombola.

Restauration sucrée sur place.. Tout public

Dimanche 2023-06-11 à 13:30:00 ; fin : 2023-06-11 . 2 EUR.

Gymnase Rue des écoles

Volmerange-les-Mines 57330 Moselle Grand Est



Come and see the Arabesque association’s end-of-year show and support its dance, twirling and gym classes.

Admission includes a raffle ticket.

Sweet snacks on site.

Ven a ver el espectáculo de fin de curso de la asociación Arabesque y apoya las clases de danza, twirling y gimnasia.

La entrada incluye un boleto para la rifa.

Aperitivos dulces in situ.

Besuchen Sie die Jahresabschlussshow des Vereins Arabesque und unterstützen Sie die Tanz-, Twirling- und Gymnastikkurse.

Mit dem Eintritt erhalten Sie ein Los für eine Tombola.

Süßes Essen vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-04 par OT CATTENOM ET ENVIRONS