SPECTACLE ARABESQUE – HIP-HOP Gymnase Volmerange-les-Mines, 10 juin 2023, Volmerange-les-Mines.

Volmerange-les-Mines,Moselle

Venez assister au spectacle de fin d’année de l’association Arabesque et soutenir le cours de Hip-Hop.

L’entrée vous offre un ticket de tombola.

Restauration salée sur place.. Tout public

Samedi 2023-06-10 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-10 . 2 EUR.

Gymnase Rue des écoles

Volmerange-les-Mines 57330 Moselle Grand Est



Come and see the Arabesque association’s end-of-year show and support the Hip-Hop class.

Admission includes a raffle ticket.

Savoury food available on site.

Ven a ver el espectáculo de fin de curso organizado por la asociación Arabesque y apoya a la clase de hip-hop.

La entrada incluye un boleto para la rifa.

Comida salada disponible in situ.

Besuchen Sie die Jahresabschlussshow des Vereins Arabesque und unterstützen Sie den Hip-Hop-Kurs.

Mit dem Eintritt erhalten Sie ein Los für die Tombola.

Salzige Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-04 par OT CATTENOM ET ENVIRONS