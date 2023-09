Bounce Back gymnase Visioni Noisy-le-Sec, 28 mars 2024, Noisy-le-Sec.

Bounce Back 28 et 29 mars 2024 gymnase Visioni de 6 à 17 €

Nous vous convions sur le terrain de jeu de Bounce Back au gymnase Visinoni pour une proposition hybride qui fusionne danse, basket-ball et musique électro live ! Christina Towle mêle les principes de la danse aux codes du sport en s’inspirant d’un véritable match de basket 3×3. Le ballon est au centre du jeu des quatre interprètes – dont un DJ. Tout se joue dans les rebonds de leurs relations : complicité, esquive, résistance, tension… La chorégraphe déploie une danse de terrain, rapide, proche du sol, pour peu à peu libérer les corps vers une danse aérienne, pleine d’élans. De nouvelles règles s’inventent traçant une harmonie de lignes… Un ballet subtil des corps, athlétique, rythmé et poétique qui fait résonner toute l’intensité de la rencontre sportive ! Avant la représentation, Charly Melloul, coach basketball et ancien joueur du BBAN de Noisy-le-Sec, vous réserve une surprise !

gymnase Visioni 19 rue du docteur Charcot 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Quartier de Noisy-le-Sec II Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41831520 »}]

danse basket

C. Allias