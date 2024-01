La caravane des sports Gymnase Valence-en-Poitou, mercredi 21 février 2024.

Valence-en-Poitou Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 10:30:00

fin : 2024-02-21 12:30:00

La Caravane des Sports sillonne la Vienne pour proposer aux jeunes, de 8 ans et plus, de passer une journée sportive et ludique. Comment ? En mettant à leur disposition des animations gratuites qui leur feront découvrir de nouvelles pratiques sportives.

Les enfants pourront s’initier à divers sports gratuitement : badminton, basket 3×3, escrime, secourisme, sports paralympiques.

La Caravane des Sports sillonne la Vienne pour proposer aux jeunes, de 8 ans et plus, de passer une journée sportive et ludique. Comment ? En mettant à leur disposition des animations gratuites qui leur feront découvrir de nouvelles pratiques sportives.

Les enfants pourront s’initier à divers sports gratuitement : badminton, basket 3×3, escrime, secourisme, sports paralympiques.

.

Gymnase

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou