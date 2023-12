Marché de Noël à Noyers-Bocage Gymnase Val d’Arry, 10 décembre 2023 10:00, Val d'Arry.

Val d’Arry,Calvados

Venez nombreux au marché de Noël de Noyers-Bocage, pour y retrouver stand de crêpes, boissons chaudes, photos avec le Père Noël à partir de 14h, ateliers créatifs, tatouage, maquillage, balade en calèche, et bien sûr de nombreux exposants !.

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Gymnase Noyers-Bocage

Val d’Arry 14210 Calvados Normandie



Come one, come all to the Noyers-Bocage Christmas market, where you’ll find pancake stands, hot drinks, photos with Santa Claus from 2pm, creative workshops, tattooing, face painting, horse-drawn carriage rides, and of course plenty of exhibitors!

Venid todos al mercado navideño de Noyers-Bocage, donde encontraréis un puesto de tortitas, bebidas calientes, fotos con Papá Noel a partir de las 14:00, talleres creativos, tatuajes, pintura de caras, paseos en coche de caballos y, por supuesto, ¡muchos expositores!

Kommen Sie zahlreich zum Weihnachtsmarkt in Noyers-Bocage, wo es einen Crêpes-Stand, heiße Getränke, Fotos mit dem Weihnachtsmann ab 14 Uhr, Kreativ-Workshops, Tattoos, Make-up, Kutschfahrten und natürlich zahlreiche Aussteller gibt!

Mise à jour le 2023-12-05 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie