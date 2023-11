RENCONTRE USEP DE TCHOUKBALL gymnase v. hugo Grande-Synthe Catégories d’Évènement: Grande-Synthe

Nord RENCONTRE USEP DE TCHOUKBALL gymnase v. hugo Grande-Synthe, 21 décembre 2023, Grande-Synthe. RENCONTRE USEP DE TCHOUKBALL Jeudi 21 décembre, 09h00 gymnase v. hugo L’USEP organise une rencontre de tchoukball avec différentes écoles de la ville gymnase v. hugo rue Balzac grande synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T09:00:00+01:00 – 2023-12-21T16:00:00+01:00

2023-12-21T09:00:00+01:00 – 2023-12-21T16:00:00+01:00 ECOLE TCHOUKBALL Détails Catégories d’Évènement: Grande-Synthe, Nord Autres Lieu gymnase v. hugo Adresse rue Balzac grande synthe Ville Grande-Synthe Departement Nord Lieu Ville gymnase v. hugo Grande-Synthe latitude longitude 51.011816;2.295033

gymnase v. hugo Grande-Synthe Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grande-synthe/