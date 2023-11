Téléthon : Korsaires Ultimate Frisbee Gymnase Urdazuri Saint-Jean-de-Luz, 30 novembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Initiation à l’Ultimate frisbee dans le cadre du téléthon.

Participation libre..

2023-11-30 fin : 2023-11-30 20:30:00. .

Gymnase Urdazuri

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Ultimate frisbee initiation as part of the telethon.

Free participation.

Introducción al Ultimate Frisbee como parte del telemaratón.

Participación gratuita.

Einführung in Ultimate Frisbee im Rahmen des Telethons.

Teilnahme frei.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme Pays Basque