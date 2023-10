Soirée Roller Disco Gymnase Trie-sur-Baïse, 25 novembre 2023, Trie-sur-Baïse.

Trie-sur-Baïse,Hautes-Pyrénées

Au gymnase une soirée roller disco, avec ou sans patin.

Entrée 2€/pers, buvette et vente de gâteaux.

Prêt de patins/rollers dans la limite des stocks disponibles..

2023-11-25 20:00:00 fin : 2023-11-25 . .

Gymnase TRIE-SUR-BAISE

Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



At the gym a roller disco evening, with or without skates.

Entrance 2€/pers, refreshment bar and sale of cakes.

Loan of skates/rollers while stocks last.

En el gimnasio una noche de roller disco, con o sin patines.

Entrada 2€/persona, puesto de refrescos y venta de pasteles.

Los patines/rodillos se pueden prestar hasta agotar existencias.

In der Sporthalle findet eine Rollerdisco statt, mit oder ohne Schlittschuhe.

Eintritt 2€/Person, Getränkestand und Kuchenverkauf.

Verleih von Schlittschuhen/Rollern, solange der Vorrat reicht.

