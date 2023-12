Handfit : plaisir, santé et bien-être Gymnase Thiviers, 11 décembre 2023 19:30, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Le Handfit fusionne habilement les éléments du handball et du fitness pour créer une expérience sportive complète. Cette discipline novatrice offre une approche unique pour améliorer la forme physique, la coordination et le bien-être mental..

2023-12-11 fin : 2023-12-11 20:30:00. .

Gymnase

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Handfit skilfully fuses the elements of handball and fitness to create a complete sporting experience. This innovative discipline offers a unique approach to improving fitness, coordination and mental well-being.

Handfit fusiona hábilmente los elementos del balonmano y el fitness para crear una experiencia deportiva completa. Esta innovadora disciplina ofrece un enfoque único para mejorar la forma física, la coordinación y el bienestar mental.

Handfit verschmilzt geschickt die Elemente des Handballs und des Fitnesssports zu einem umfassenden Sporterlebnis. Diese innovative Sportart bietet einen einzigartigen Ansatz zur Verbesserung der körperlichen Fitness, der Koordination und des mentalen Wohlbefindens.

