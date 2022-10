Festival de la BD Gymnase Thalassa Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Festival de la BD Gymnase Thalassa, 29 octobre 2022, Erquy. Festival de la BD 29 et 30 octobre Gymnase Thalassa

3 €, gratuit – 15 ans

Erquy en bulles handicap moteur mi Gymnase Thalassa Erquy, place du Parc des sports (derrière la Halle) Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « https://erquyenbulles.fr/ »}] 3ème édition, samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022 avec la présence de plus de 30 auteurs Ce festival est né d’une promesse faite à un fameux réginéen, Jean-Pierre Allain, fan de BD et de voitures anciennes, initiateur de la théorie d’Erquy comme inspiration du village d’Astérix. Quoi de plus évident que de définir Erquy comme épicentre de la passion de la BD et de faire découvrir le vivier d’auteurs fantastiques qu’est la Bretagne. La promesse est aussi tenue envers le public, de continuer à le faire sourire, à passer un bon moment, à rapporter à la maison quelques souvenirs d’enfance. Gratuit jusqu’à 15 ans, entrée 3 € dont 2 € à valoir sur un BD neuve achetée sur le salon à partir de 10 €. Retrouvez toutes les informations sur le site du festival : erquyenbulles.fr En marge, une exposition « A l’abordage ! les corsaires, entre mythe et réalité » sera présentée à la Galerie municipale Bernard Nonnet du samedi 22 au dimanche 30 octobre 2022.

