Téléthon Gymnase Stéphane Duolé Montalivet Vendays-Montalivet Catégories d’Évènement: Gironde

Vendays-Montalivet Téléthon Gymnase Stéphane Duolé Montalivet Vendays-Montalivet, 9 décembre 2023, Vendays-Montalivet. Vendays-Montalivet,Gironde Choucroute – Apéritif offert par la Municipalité – DJ Sala.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 23:30:00. .

Gymnase Stéphane Duolé Montalivet

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Sauerkraut – Aperitif offered by the Municipality – DJ Sala Chucrut – Aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento – DJ Sala Sauerkraut – Aperitif von der Gemeinde angeboten – DJ Sala Mise à jour le 2023-11-23 par OT Vendays-Montalivet Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Vendays-Montalivet Autres Lieu Gymnase Stéphane Duolé Montalivet Adresse Gymnase Stéphane Duolé Montalivet Ville Vendays-Montalivet Departement Gironde Lieu Ville Gymnase Stéphane Duolé Montalivet Vendays-Montalivet latitude longitude 45.35564;-1.06015

Gymnase Stéphane Duolé Montalivet Vendays-Montalivet Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendays-montalivet/