Semaine de la petite enfance à l’AG des Pins Gymnase St-Joseph, 25 mars 2023, Marseille. Semaine de la petite enfance à l’AG des Pins Samedi 25 mars, 09h00, 10h00, 11h00 Gymnase St-Joseph Semaine de la petite enfance à l’AG des Pins Nous invitons les parents de nos baby-gym à venir réaliser une séance de gymnastique avec leur enfant. Enfilez votre plus belle tenue de sport et venez vous éclatez au rythme de la musique avec vos baby!! Nous vous attendons nombreux, papa, maman, papi, mamie ! Gymnase St-Joseph 23 bd simon bolivar 13015 Marseille Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T09:00:00+01:00 – 2023-03-25T10:00:00+01:00

2023-03-25T11:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00

