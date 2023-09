Sports Ados vacances – stage sportif pour les 10-16 ans (place limitée) – inscriptions et paiement avant le 19/10/23 Gymnase Soulac-sur-Mer Catégories d’Évènement: Gironde

Activités sportives : sports collectifs; de raquettes, de ballons, jeux d'opposition, gymnastique, … Adhérent CMCS 30€/semaine, non adhérent 40€/semaine..

2023-10-30 fin : 2023-11-03 17:30:00. .

Gymnase Rue Olivier Guinet

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Sports activities: team sports, racket sports, ball games, opposition games, gymnastics, etc. CMCS member 30?/week, non-member 40?/week. Actividades deportivas: deportes de equipo, deportes de raqueta, juegos de pelota, juegos de oposición, gimnasia, etc. Socios de la CMCS 30€/semana, no socios 40€/semana. Sportliche Aktivitäten: Mannschaftssportarten, Schläger, Ballspiele, Oppositionsspiele, Gymnastik, … CMCS-Mitglied 30?/Woche, Nicht-Mitglied 40?/Woche.

