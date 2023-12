Cet évènement est passé Fête de Noël – Mardi 5 décembre Gymnase Segusino Saint-Jory Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Jory Fête de Noël – Mardi 5 décembre Gymnase Segusino Saint-Jory, 5 décembre 2023 14:00, Saint-Jory. Fête de Noël – Mardi 5 décembre Mardi 5 décembre, 15h00 Gymnase Segusino Sur inscription Le voyage magique de Noël

De nombreuses animations vous y attendent !!! – 15h30 : Spectacle

– Photos avec le Père Noël

– Goûter

– Sculpteur de ballons Gymnase Segusino Avenue Segusino, 31790 Saint-Jory Saint-Jory 31790 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 22 19 75 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 22 88 80 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T15:00:00+01:00 – 2023-12-05T18:00:00+01:00

2023-12-05T15:00:00+01:00 – 2023-12-05T18:00:00+01:00 enfants noël Détails Heure : 14:00 Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Jory Autres Code postal 31790 Lieu Gymnase Segusino Adresse Avenue Segusino, 31790 Saint-Jory Ville Saint-Jory Departement Haute-Garonne Lieu Ville Gymnase Segusino Saint-Jory Latitude 43.744717 Longitude 1.375062 latitude longitude 43.744717;1.375062

Gymnase Segusino Saint-Jory Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jory/