Marché de Noël Gymnase Séguinaud Bassens, 16 décembre 2023, Bassens.

Marché de Noël 16 et 17 décembre Gymnase Séguinaud Tout public. Gratuit.

Organisé par le CMOB Gymnastique Rythmique et Sportive, et co-organisé par le CMOB et l’association Bassens Passion Commerces

Animations gratuites, jeux pour les enfants, présence et photo du Père Noël

Buvette et restauration sur place à l’extérieur

Renseignements : 06 76 59 23 07 / presidence.cmobgrs@gmail.com

Gymnase Séguinaud chemin du grand came, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

