Gala de judo par le CMOB Arts martiaux Dimanche 19 novembre, 08h00 Gymnase Séguinaud Tout public. Gratuit.

Le gala de judo du CMOB Arts martiaux aura lieu le dimanche 19 novembre, de 8h à 18h, au gymnase Séguinaud.

Buvette et restauration sur place.

Renseignements : 07 69 15 86 22 / judobassens@gmail.com

Gymnase Séguinaud chemin du grand came, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T08:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

Bassens Gala