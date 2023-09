REPORTÉ AU 4 NOVEMBRE // Loto du CMOB Football Gymnase Séguinaud Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

REPORTÉ AU 4 NOVEMBRE // Loto du CMOB Football

Samedi 14 octobre, 18h30
Gymnase Séguinaud
Bassens

Tout public. Entrée gratuite.

REPORTÉ AU 4 NOVEMBRE // Samedi 14 octobre, à partir de 18h30, gymnase Séguinaud

« Loto » du CMOB Football !

Des lots sont à gagner !

Restauration possible sur place.

Tout public. Entrée gratuite.

Renseignements : 07 77 72 23 90

Gymnase Séguinaud
chemin du grand came, 33530 Bassens
Bassens
33530 Gironde
Nouvelle-Aquitaine

2023-10-14T18:30:00+02:00 – 2023-10-14T23:59:00+02:00

